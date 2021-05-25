Роберт Плант обещает поделиться с нами своим наследием бесплатно

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25 мая 2021, 20:33 Антон Дубровский, Журналист

Легендарный вокалист не менее легендарных Led Zeppelin Роберт Плант сообщил, что он полностью привел в порядок архив всего своего творчества во время карантина, но не планирует выпускать какое-либо из вновь найденных музыкальных произведений до своей смерти.

72-летняя легенда Led Zeppelin рассказала, что инвентаризированные кассеты содержат широкий спектр записей различных нереализованных проектов, а также личные документы, включая письмо о семейном споре, который возник вскоре после того, как он решил продолжить карьеру певца.

«Я нашел письмо от моей мамы, в котором говорилось: «Послушай, ты был очень непослушным мальчиком. Почему бы тебе не вернуться?” (домой - авт.). Плант рассказал об этом ведущему подкаста Plant's Digging Deep Роберта Планта Мэтту Эверитту в его последнем эпизоде.

«Кроме того, в Стоурпорте (город в Англии – авт.) все еще открыта вакансия бухгалтера ... Почему бы тебе просто не вернуться домой, и мы сделаем вид, что всего этого (спора – авт.) и не было?», - говорится дальше в письме.

Признавшись, что он до сих пор так ни разу и не прочитал письмо, пока не нашел его несколько месяцев назад, Плант отметил, что прочтение письма заставило его почувствовать себя сумасшедшим, потому что он вспомнил о том, как все было в те дни на самом деле, когда достаточно было бросить все и просто сказать: «Извините, но мне интересно другое», а в ответ получить: «Ну, если ты выбираешь карьеру певца, ты не сможешь вернуться обратно и жить так, как ты этого хочешь. Либо ты поступаешь в какую-либо академию (отец Роберта Планта хотел, чтобы он стал бухгалтером – авт.), либо ты вылетаешь из нашей жизни».

«И я пошел своим путем. На самом деле я вернулся к родителям только тогда, когда обручился. Я вернулся и представил им свою будущую (на тот момент) жену, с которой мы потом развелись», - говорит Роберт.

Плант рассказал, что в его архивной коллекции также можно найти «краткие» заметки от босса Atlantic Records (звукозаписывающая компания – авт.) Ахмета Эртегуна, с которым они стали большими друзьями после того, как смерть великого ударника Джона Бонэма положила конец Led Zeppelin. «Разве не удивительно то, как, несмотря на весь шум, который всегда сопутствовал Led Zeppelin, Джон Бонэм всегда был на высоте?» - размышляет Плант: «Джон был выше любых критических оценок в музыке. Достаточно было послушать игру его одного, без группы, как сразу был виден его вклад в то, чем мы тогда занимались».

Роберт отметил, что послушал действительно хорошую кассету из своего архива и обновил все свои впечатления. «Если вы когда-нибудь захотите услышать, как Роберт Плант поет с The Buggles (британская группа – авт.), то у вас есть такая возможность» - сообщает он. «Можно также услышать, как Брюс Вулли (британский композитор и певец – авт.) и Роберт Плант поют песню о городе, и к ним присоединяется Грейс Джонс (британская певица и модель)».

Певец сказал, что в начале 80-х он вел очень активную творческую жизнь, признавшись, что в то время он «пошел бы и написал бы песни с кем угодно», упомянув в этом контексте и имя панка Роберта Крэша (немецкий музыкант и продюсер, работавший с Робертом Плантом и Eurythmics – авт.). «Это и сегодня звучит просто потрясающе», - говорит Роберт об их совместной музыке. «Это так напоминает 1984 год: огромные компьютеры Oberheim выдают сильнейшие звуковые низы, этот сумасшедший немец Крэш в пластиковом макинтоше, завязанном на талии, с гетрами, бегает кругами по комнате, играя на своей гитаре Стратокастер. Это просто здорово! Это звучит как другая сторона Дэвида Бирна (британский и американский музыкант и продюсер, лидер группы Talking Heads – авт.)».

Плант сказал, что процесс приведения в порядок его архива, вероятно, был делом приведения в порядок его дома.

«Все приключения, которые у меня когда-либо были с музыкой, гастролями, выпусками альбомов, проектами, которые на самом деле не были закончены или с чем-то подобным – всё в этих архивах. Я просто поместил их в соответствующее им место, перечислил все наименования и привел все в некоторое подобие порядка. Я сказал своим детям, чтобы после того, как меня не станет, они открыли доступ к архивам для публики – бесплатно – просто чтобы люди посмотрели и услышали, сколько интересного было сделано с 1966 года по настоящее время. Это настоящее путешествие».

Он добавил: «Мне все равно, что случится с этим архивом в дальнейшем, просто здорово было услышать все эти записи снова».

Роберт Плант повлиял на музыкальный стиль и имидж многих своих современников, в том числе на Гедди Ли (канадская группа Rush), Энн Уилсон (американская группа Heart), Сэмми Хейгара (бывшего вокалиста Montrose и Van Halen) и рок-вокалистов более позднего периода, таких как Джефф Бакли и Джек Уайт (соло-исполнитель, The White Stripes и множество других проектов), которые подражали его исполнительскому стилю. Даже Фредди Меркьюри из Queen и Эксл Роуз из Guns N' Roses находились под влиянием Роберта Планта. Encyclopædia Britannica отмечает, что «расширив вокальный стиль и выразительную палитру блюзовых певцов, таких как Хаулин Вулф и Мадди Уотерс, Плант создал звук, который определил звучание многих песен хард-рока и хэви-метала: высокий диапазон, обилие искажений, громкий объем и избыток эмоций».

Роберт Плант – это одна из легенд музыки, которая должно появиться на британском фестивале The Black Deer Festival 27 июня. Хедлайнерами трехдневного фестиваля станут Фрэнк Тернер, Джейк Багг и Ван Моррисон. Было бы заманчиво присутствовать на этом фестивале хотя бы онлайн, если будет такая возможность.

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