За какие деньги Ольга Бузова переедет в Беларусь? В Сети обсуждают ее гонорар в шоу «Х-Фактор»

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22 мая 2021, 17:21 Источник: starhit.ru

Фото: cоцсети

Скоро в Беларуси начнется шоу "Х-Фактор", и одним из наставников наряду с критиком Сергеем Соседовым, рэпером Серегой и певцом Русланом Алехно, станет и Ольга Бузова. Для этого теледиве придется на время практически поселиться в Беларуси.

Но покинет Москву, она, конечно, же не бесплатно. По слухам, организаторы шоу пообещала звезде скандальной телестройки неплохой гонорар в полмиллиона долларов или почти 37 миллионов рублей.

«Я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу «Х-Фактор. Беларусь». Это будет что-то невероятное. Уже считаю дни до шоу. Ради вас я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника», - написала Ольга в социальной сети, радуясь то ли предстоящему проекту, то ли столь щедрому гонорару.

Зачем на шоу понадобилась Бузова? Конечно же, ради рейтингов, уверен еще один наставник – журналист Сергей Соседов. «Чтобы быть в жюри, Ольге не обязательно уметь петь самой. Она должна понимать задачи шоу», — объяснил он выбор продюсеров.

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