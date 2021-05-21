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Наталья Подольская отметила день рождения

, 17:25

Наталья Подольская отметила день рождения
Наталья Подольская, фото: АГН Москва/Global Look Press

Певица Наталья Подольская отметила вчера день рождения. В честь праздника певица опубликовала фотографию с сестрой-двойняшкой Юлианой. Отмечала праздник артистка в кругу семьи и самых близких друзей.

Сестры родились 20 мая с разницей в две минуты: в 5:00 и в 5:02. "Каждая двойняшка скажет, что ей безумно повезло иметь половинку. Так и нам повезло. С днем рождения тебя, моя дорогая сестра. И меня заодно. Пусть мы будем здоровы и счастливы", — написала Наталья в соцсети.

С детьми на празднике занимался аниматор. В конце вечера именинницам вывезли большой торт со свежей клубникой. Двойняшки вместе задули на нем свечи.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

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