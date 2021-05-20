Сергей Лазарев поздравил Леру Кудрявцеву

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20 мая 2021, 20:53 Анастасия Иванова

Фото: cоцсети

Несмотря на то, что артисты давным давно расстались, они продолжают поддерживать контакт с друг другом.

В своем Инстаграм российский певец Сергей Лазарев поздравил свою подругу и бывшую возлюбленную телеведущую Леру Кудрявцеву с 50-летием. 19 мая Лера праздновала свой день рождения.

Фотографию Сергей подписал с «интимной» теплотой: «С Днем Рождения дорогая и любимая Валерия Львовна!! @leratv без лишних слов!! Просто…! Ты все знаешь)))»

На поздравление Лера ответила: «Знаю и люблю тебя, спасибо мой родной…».

В комментариях подписчики горячо поддерживают поздравлениями и приятными словами телеведущую. Нашлись и те, кто все еще лелеет надежду на воссоединение.

«Как жаль, что не пара. Красивые…», «Лера красотка! Присоединяюсь к поздравлениям!», «Лера прекрасный человек» - писали интернет-пользователи.

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