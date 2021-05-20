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Леонид Агутин рассказал, как долго завоевывал Анжелику Варум

, 20:16

Леонид Агутин рассказал, как долго завоевывал Анжелику Варум
Леонид Агутин, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Леонид Агутин рассказал, как долго не решался завязать любовные отношения с Анжеликой Варум. Артист длительное время оказывал знаки внимания певице, у которой при этом был молодой человек.

У Леонида к тому времени был богатый опыт отношений с женщинами. Обычно ему было легко расположить к себе заинтересовавшую его особу, "а к Анжелике почему-то не мог найти подход". Спустя некоторое время Леонид Агутин все же добился своего и, как оказалось, певица была вообще не против его ухаживаний. Варум только удивляло, почему он так долго медлил, рассказал певец в интервью для YouTube-канала "ЖЗЛ с Дмитрием Борисовым".

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