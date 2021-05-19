Адвокат Максим Калинов считает, что видео Даны Борисовой с дочерью могут заинтересоваться органы опеки

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19 мая 2021, 20:21 Источник: Взгляд

Дана Борисова с дочерью, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат Максим Калинов прокомментировал видеозапись, на которой Дана Борисова рассказывает о том, что ее дочь нанесла себе порезы и направлена на лечение в клинику психического здоровья.

"Мне всегда говорили, что это не суицидально, это самоповреждающее поведение, сейчас это тренд среди молодежи", – поделилась Борисова в своем Instagram. И уехала в Петербург.

Адвокат отметил, что по закону выкладывать в интернет подобное не запрещается, это же не порнография. Это вопрос этики, подчеркнул Калинов. Он считает, что это видео может привлечь внимание органов опеки и попечительства.

"Ребенок несовершеннолетний, более того, ей 13 лет, так что она и недееспособная даже. И Борисова, как мать, повела некрасиво по отношению к своему ребенку, потому что выложила информацию, скорее всего, не выяснив, как к этому относится ее ребенок. Может, девочке от этого неприятно, и она может испытывать дискомфорт, или получить из-за этого психологическую травму впоследствии", – заключил адвокат.

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