«Чёрная пантера» Наоми Кэмпбелл родила первенца в 50 лет

Сегодня супермодель поделилась радостной новостью в социальной сети с подписчиками. В подписи к фотографии Наоми написала о том, как она счастлива появлению ребенка в своей жизни.
Наоми Кэмпбелл – британская супермодель, киноактриса и певица. Наоми скоро исполняется 51 год, и ее неожиданное решение стать матерью удивило публику.
Так как в СМИ не появлялись фотографии беременной Кэмпбелл точно неизвестно как появился ребенок.
Поклонники надеятся, что в скором времени супермодель раскроет свои секреты. В последнем интервью она упоминала, что готова стать матерью накануне пенсии.
Под инстаграм-постом много положительных комментариев с поздравлением и поддержкой.
«Поздравляю, Наоми! Ты благославлена сегодня.», «О боже мой!! Поздравляю, мама! Люблю тебя...» - множество подобных ответов можно увидеть от подписчиков.
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