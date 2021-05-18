«Чёрная пантера» Наоми Кэмпбелл родила первенца в 50 лет

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18 мая 2021, 20:26 Анастасия Иванова

Фото: Инстаграм

Сегодня супермодель поделилась радостной новостью в социальной сети с подписчиками. В подписи к фотографии Наоми написала о том, как она счастлива появлению ребенка в своей жизни.



Наоми Кэмпбелл – британская супермодель, киноактриса и певица. Наоми скоро исполняется 51 год, и ее неожиданное решение стать матерью удивило публику.



Так как в СМИ не появлялись фотографии беременной Кэмпбелл точно неизвестно как появился ребенок.

Поклонники надеятся, что в скором времени супермодель раскроет свои секреты. В последнем интервью она упоминала, что готова стать матерью накануне пенсии.



Под инстаграм-постом много положительных комментариев с поздравлением и поддержкой.



«Поздравляю, Наоми! Ты благославлена сегодня.», «О боже мой!! Поздравляю, мама! Люблю тебя...» - множество подобных ответов можно увидеть от подписчиков.

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