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«Чёрная пантера» Наоми Кэмпбелл родила первенца в 50 лет

, 20:26

«Чёрная пантера» Наоми Кэмпбелл родила первенца в 50 лет
Фото: Инстаграм

Сегодня супермодель поделилась радостной новостью в социальной сети с подписчиками. В подписи к фотографии Наоми написала о том, как она счастлива появлению ребенка в своей жизни.
 
Наоми Кэмпбелл – британская супермодель, киноактриса и певица. Наоми скоро исполняется 51  год, и ее неожиданное решение стать матерью удивило публику.
 
Так как в СМИ не появлялись фотографии беременной Кэмпбелл точно неизвестно как появился ребенок.

Поклонники надеятся, что в скором времени супермодель раскроет свои секреты. В последнем интервью она упоминала, что готова стать матерью накануне пенсии.
 

Под инстаграм-постом много положительных комментариев с поздравлением и поддержкой.
 
«Поздравляю, Наоми! Ты благославлена сегодня.», «О боже мой!! Поздравляю, мама! Люблю тебя...» - множество подобных ответов можно увидеть от подписчиков.

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