Первая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж и уедет с мужем жить в Рязань

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15 мая 2021, 18:21 Источник: Инстаграм Ивана Охлобыстина

Иван Охлобыстин, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актёр Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова выдали замуж старшую дочь. Избранник Анфисы Охлобыстиной - парень из Рязани. Иван рассказал, что дочь уедет с мужем жить в провинцию.

Охлобстин в Инстаграм опубликовал свадебные фото дочери. После ЗАГСа молодые люди обвенчались.

А потом была свадебная вечеринка.

Свадебный букет поймала вторая дочь Охлобыстиных. Теперь супругам, возможно, нужно готовиться ко второй свадьбе. "Очень удобно! И пойдут чередой одна за одной?! ))", - пишут в комментариях подписчики Охлобыстина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Преподобный отец Иоанн (@psykero1477)

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