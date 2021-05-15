Первая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж и уедет с мужем жить в Рязань

Актёр Иван Охлобыстин и Оксана Арбузова выдали замуж старшую дочь. Избранник Анфисы Охлобыстиной - парень из Рязани. Иван рассказал, что дочь уедет с мужем жить в провинцию.
Охлобстин в Инстаграм опубликовал свадебные фото дочери. После ЗАГСа молодые люди обвенчались.
А потом была свадебная вечеринка.
Свадебный букет поймала вторая дочь Охлобыстиных. Теперь супругам, возможно, нужно готовиться ко второй свадьбе. "Очень удобно! И пойдут чередой одна за одной?! ))", - пишут в комментариях подписчики Охлобыстина.
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