Барановская возмутилась словами Аршавина о её неудачах в личной жизни

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15 мая 2021, 17:59

Юлия Барановская, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская возмутилась высказыванием футблиста, отца их троих детей Андрея Аршавина о её неудачах в личной жизни. Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили вместе несколько лет, родили троих детей, но до ЗАГСа мужчина мать своих двух сыновей и дочери не довёл.

Юлия тяжело переживала расставание с Аршавиным. Он влюбился в Алису Казьмину, девять ет назад ушёл от Барановский и женился на своей возлюбленной. В новой семье Аршавина родилась дочь, а к детям супруги от первого брака он относился как к своим.

Но и этот брак футболиста потерпел крах. Теперь Аршавину так тяжело, что на защиту знаменитого сына встала мама. Татьяна Аршавина считает, что сыну сейчас трудно найти хорошую женщину, всех интересуют только его деньги.

Недавно футболист дал интервью, в котором сам поделился о расставании с бывшей возлюбленной.

По его убеждению, после отношений с ним женщины не могут найти кого-то лучше.

Так он считает, что у Юлии Аршавиной после расставания с ним так и не появилось другого мужчины.

"Откуда он знает что-либо про мою личную жизнь? Следит за мной или спит под моей кроватью? Подглядывает в окна? Или это просто его сокровенное желание и фантазия, что я одинока?" - возмутилась Барановская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

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