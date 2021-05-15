Популярная актриса Анастасия Макеева снова пошла на ЭКО?

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

15 мая 2021, 13:11

Фото: cоцсети

В прошлом году Анастасия Макеева призналась, что пережила несколько процедур ЭКО, однако ни одна не увенчалась успехом. Но популярная актриса не оставила надежд стать матерью и вместе с новым возлюбленным Романом Мальковым, который сделал предложение звезде, похоже, предприняла новую попытку.

Вчера она показала поклонникам снимок из больничной палаты. «Я снова в больнице, но вера всегда со мной. А ещё со мной всегда мой любимый мужчина Роман, который не отходит от меня и пока я прихожу в себя после наркоза, он терпеливо ждёт меня в коридоре. Люблю тебя», - написала Анастасия на своей странице в Instagram.

«Настя, такая вы красивая, что заслуживаете иметь всё, что желаете. Удачи вам на сей раз!!», «Пусть у вас родится малыш! Пусть самое важное сбудется у всех обязательно!», «Вы достойны счастья материнства», - поддержали подписчики. свою любимицу, и мы тоже присоединяемся к пожеланиям и ждем хороших новостей.

Кстати, Анастасия уже на следующий день после процедуры помчалась в Питер на спектакль, чтобы не подводить своих поклонников.

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