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В сети обсуждают новую стрижку актрисы Юлии Снигирь

, 22:33

В сети обсуждают новую стрижку актрисы Юлии Снигирь
Юлия Снигирь, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Пользователи сети обсуждают новую стрижку актрисы Юлии Снигирь. Супруга Евгения Цыганова опубликовала фото в Инстаграме. Поклонникам изменённый образ актрисы понравился, но не всем.

"Вам очень идёт, очень! И пиджак", "А мне нравится, вам идёт", - пишут Снигирь комплименты. А хейтеры считают: "До явно было лучше", "Такое лицо ничем не испортишь".

Кое-то даже надеется, что Юлия сфотографировалась в парике, готовится к новой роли.
Есть такое мнение, что женщины меняют образ, когда в их личной жизни происходят перемены.

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Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir)

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