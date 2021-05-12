«И ему тоже идет», Настя Ивлеева и Даня Милохин примерили свадебные платья

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12 мая 2021, 20:35

Фото: соцсети

Настя Ивлеева на своей странице в Instagram показала снимки, где она позирует с известным блогером Даней Милохиным. Все бы ничего, однако оба были одеты в свадебные платья. «Выбирали мне свадебное платье, но что-то пошло не так», - написала она на своей странице в Instagram.

В майские выходные компания знаменитых блогеров, тиктокеров, комиков и телеведущих отправилась в Псковскую область и веселилась как могла. И каждый публиковал забавные фото в соцсетях. Например, Настя Ивлеева с Даней Милохиным зашли в салон свадебных платьев и вместе стали примерять наряды.

Но подписчики явно не оценили шутки: «Может его в армию отдать?», «Мир сошел с ума», «Приколы приколами,но это уже слишком. Милохин, куда ты катишься? Хайпить на том, что одел платье. Тебе самому не стыдно?», «Меня сейчас стошнило».

Но были и те, кто решил повеселиться вместе со звездами: «То чувство когда парню идёт платье больше чем девушке», «Настя нереальный брутал рядом с Даней», «Просто, никто не может удержаться от примерки свадебного платья, даже парень».

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