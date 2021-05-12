Вера Брежнева показала фото с мужем Константином Меладзе в его день рождения

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12 мая 2021, 19:55

Вера Брежнева, фото: vk.com/vb

Певица Вера Брежнева показала фото с мужем-музыкальным продюсером и композитором Константином Меладзе в его день рождения. 11 мая супругу 39-летней Веры Брежневой, бывшей солистки группы "ВИА-Гра", исполнилось 58 лет.

День рождения Константин Меладзе отмечал в кругу самых близких людей. Среди них - младшая сестра Лиана.

Фото с мужем и его сестрой и выложила в Инстаграм Вера Брежнева.

На фото запечатлено, с какой любовью музыкант смотрит на любимую жену и с какой нежностью обнимает сестру. Фолловеры заметили, что Меладзе "от любви помолодел".

У Веры Брежневой и Константина Меладзе общих детей нет. У певицы растут две дочери от предыдущих браков, а у продюсера - трое от брака с Яной Меладзе.

Вера высказалась о трагедии в Казани и выразила соболезнования родителям погибших детей: "И очень хочется пожелать не только сегодняшним именинникам, а всем людям. Давайте растить детей в любви, нежности, заботе и доброте. Тогда они будут вырастать теми людьми, которые не будут причинять вреда другим... Берегите себя и близких.. Родителям сил".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

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