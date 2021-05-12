«Мы не претендуем на «Оскар!», Бари Алибасов с сыном снимают видео для взрослых

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 мая 2021, 19:56

Фото: соцсети

Шоу-бизнес в стагнации: концертов нет, корпоративов тоже. Остаются одни телепрограммы, на которых кто как может, то так и зарабатывает. Бари Алибасов-младший тоже бегает по ток-шоу, а заодно и рассказывает, что вместе с отцом они осваивают новый для себя жанр – видео для взрослых.

Мол, пока продюсер восстанавливался после травмы ноги и операции в Калининграде, родилась далеко не оригинальная идея – зарабатывать на порно. «У нас в Калининграде свой эротический онлайн-театр Алибасова. Настолько это весело и прикольно! Мы сейчас не претендуем на «Оскар!», — заявил 35-летний Бари-младший в интервью шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Коллеги и родные Бари Каримовича в один голос уверяют, что сын использует отца, и якобы заточил его в Калининграде, где тот изнывает от безделья и одиночества. Между тем сам отпрыск звезды хвалится, что купил отцу дом, в котором тот сможет жить после того, как восстановит здоровье в Калининграде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бари Алибасов (@alibasov_nana)

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