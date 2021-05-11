Валерий Меладзе поздравил своего брата, восхищаясь его качествами

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11 мая 2021, 21:32

братья Меладзе, фото: Elena Rostunova/Russian Look

Певец Валерий Меладзе поздравил своего старшего брата Константина с днем рождения. Продюсеру, поэту и композитору сегодня исполняется 58 лет. Валерий эмоционально высказался о родном ему человеке.

"Мы одно целое, одна семья, всегда уверены друг в друге, и поддерживаем друг друга во всём!", - отметил Валерий. Он "не перестает восхищаться его человеческими качествами, талантом, глубиной и силой характера".

По словам Валерия Меладзе, он считает своего брата не просто родственником, а и наставником, который поделился с ним большим опытом работы, оказав помощь в построении профессиональной карьеры музыканта.

Одна из поклонниц написала в комментариях, что "все ещё мечтает выйти за него замуж или за вас, тут вот вообще непринципиально, как и 25 лет назад, ничего не меняется". На что другие поклонницы ей ответили, что тут, вообще-то, очередь. "Красавцы, оба!! Летят года, а эти мужчины всё так же прекрасны", - отмечают поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valery Meladze (@meladzevalerian)

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