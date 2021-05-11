Убогие ток-шоу, или Ради чего звезды сериалов готовы пройти через обвинения в изнасиловании несовершеннолетней

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

11 мая 2021, 20:31 Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество

Фото : 1tv.ru

На ток-шоу Первого канала со слезами на глазах модель Вероника Сагайко уверяет, что ее обесчестил известный артист. Мать девушки требует от актера «Ищейки» Игоря Филиппова жениться на дочери, а сам звезда сериалов уверяет, что его попросту шантажируют и готов пройти тест на полиграфе в программе шоу «На самом деле».

Банальная и скучная работа продюсеров и тогда они добавляют изюминку - девушка несовершеннолетняя и артисту грозит статья. Якобы все произошло во время занятий актерским мастерством. «Он закрыл дверь, лицо приобрело странное выражение. Он, всегда очень спокойный, тут просто на меня накинулся. Начал лезть под юбку и кофту. Я зарыдала... Получилось так, что он... меня обесчестил», — признавалась жертва, которая совсем никак не выглядит на 17.

Но это не важно, лихо закрученный сюжет обрастает подробностями. Оказывается, на теле девушки были синяки и ссадины, но сердобольная мамаша в полицию не пошла и не заявила в органы, «что семью опозорили». Но и этого телевизионным редакторам было мало, они решили еще добавить перцу в доморощенную Санту-Барбару. Как из шляпы фокусника появляются аудиосообщения, в котором девушка требовала от Филиппова денежной компенсации. «Ты мне всю жизнь испортил! Понимаешь, что ты сделал! Мне ведь нет даже 18-ти. Ты просто животное! Я тебе в последний раз говорю — ты мне покупаешь квартиру или даешь на нее денег. Иначе твоя жена и вся семья узнают, какой ты человек. Ты не отмоешься от этой грязи никогда», — говорила Сагайко.

И теперь уже 53-летний актер из ужасного змея-искусителя превращается в жертву, которого незаслуженно обвиняют в том, чего он не делал. И вот финал: мужественные эксперты шоу выводят обманщиц на чистую воду, выясняя что Веронике на самом деле уже исполнилось 18 лет, а изнасилования... и вовсе не было. Первый канал не дал втоптать в грязь честное имя актера! Занавес.

Примерно так проходят все программы на российском телевидении. Зачем же популярные актеры сериалов соглашаются участвовать во всем этом фарсе? Ради денег. Артист должен играть и не важно, где, они относятся к ток-шоу как очередному «мылу». Это просто роль, за которую платят гонорары, а в условиях пандемии, когда не снимается кино, и в театрах почти нет работы – деньги лишними не бывают.

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