Муж и жена не одна сатана, особенно бывшие. Лазаревой не нравится новое увлечение Шаца

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

11 мая 2021, 10:34

Фото: cоцсети

Новое увлечение бывшего супруга совсем не по душе Татьяне Лазаревой – Михаил Шац покоряет высоты стендапа и называет себя «самым возрастным стендап-комиком России». Экс-супруга считает его, мягко говоря, староватым для молодежного жанра, который и появился-то в России недавно, когда бывшие КВН-щики уже стали популярными.

54-летняя Татьяна Лазарева отметила, что у стендапа в России сейчас молодые зрители и добиться успеха в нем представителям старшего поколения комиков сложно. «Он пытается с аудиторией немножечко заигрывать, быть похожим на молодого стендапера. Я не хочу так. Окей, его прет от этого, ему клево. А я не очень хочу влезать в чужой формат, который будет взрослеть вместе с ребятами, то есть тоже появятся пожилые стендаперы. А вот вступать туда грязными ногами и пытаться там что-то изобразить. Я не умоляю достоинства Михаила, который в этом нашел себя и ему это дико нравится», — прокомментировала творчество Шаца Лазарева в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

А еще она призналась, что не хочет шутить на личные темы, а также выносить на публику болезненные проблемы, как это делают стендаперы. К тому же обилие мата в выступлениях делает такой формат вообще неприемлемым для взрослого актера, считает Лазарева. «Меня напрягает мат без повода. Потому что матерные слова — очень энергетически заряжены… Я детям говорю: «Вы можете говорить табуированные слова, но в момент, когда это действительно требует твое эмоциональное состояние», — заявила она.

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