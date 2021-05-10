У певицы Наргиз появился второй внук

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 мая 2021, 17:04

певица Наргиз, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Наргиз Закирова второй раз стала бабушкой. Ее младшая дочка Лейла родила мальчика, которого назвали Леви Лесли. Исполнительница разместила фотографию Лейлы и зятя Троя Миллера с малышом в Instagram.

Трой тоже поделился в соцсети своей радость: "Мой прекрасный сын прибыл, я так переполнен любовью... Каждый день, предшествующий этому моменту, был благословением". А Лейла опубликовала фото из родильного дома: "Добро пожаловать в мир, мой милый Леви Лесли. Мама и папа так сильно тебя любят".

Поклонники поздравляют Наргиз и шлют наилучшие пожелания родителям.

первый внук Наргиз - сын ее старшей дочери Сабины. .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости