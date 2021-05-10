У певицы Наргиз появился второй внук

Певица Наргиз Закирова второй раз стала бабушкой. Ее младшая дочка Лейла родила мальчика, которого назвали Леви Лесли. Исполнительница разместила фотографию Лейлы и зятя Троя Миллера с малышом в Instagram.
Трой тоже поделился в соцсети своей радость: "Мой прекрасный сын прибыл, я так переполнен любовью... Каждый день, предшествующий этому моменту, был благословением". А Лейла опубликовала фото из родильного дома: "Добро пожаловать в мир, мой милый Леви Лесли. Мама и папа так сильно тебя любят".
Поклонники поздравляют Наргиз и шлют наилучшие пожелания родителям.
первый внук Наргиз - сын ее старшей дочери Сабины. .
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