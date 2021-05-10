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10 мая 2021, 14:22

vk.com/alena_apina_oficial

Певица Алёна Апина опубликовала видео после «Маёвки». Артистка запечатлена вместе с певицей Татьяной Булановой и певцами Вадимом Казаченко и Каем Метовым. Артисты вместе выступали в Санкт-Петербуре на «Маёвке 90-х».

«Я закончила маленький питерский тур! И уезжаю из этого волшебного города! Всем спасибо» - написала Апина.

Поклонники звёзд впечатлены их выступлением и особенно, как выглядят 52-летняя Буланова и 56-летняя Апина: «Ждем еще!!!благодарю за вчерашний концерт», «Потрясающий концерт! Я сорвала голос подпевая)) спасибо! Приезжайте ещё!!» «Буланова с Апиной - прямо как девушки», «Такие молодые и прекрасные Моя молодость.....Прекрасно выглядите!!!!!»

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