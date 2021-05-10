Бывший муж Анфисы Чеховой женился, у пары родился сын

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10 мая 2021, 13:59 Источник: 7 Дней

фото: pixabay.com

Сыну актрисы и телеведущей Анфисы Чеховой Соломону в ближайшее время предстоит знакомство с новорождённым братом. Второй ребёнок родился у отца Соломона актёра Гурама Баблишвили. 9 мая бывший муж Чеховой Баблишвили сообщил радостную новость о рождении сына. Мальчика родила супруга актёра Юлия.

Гурам опубликовал в Инстаграм фото из роддома и написал: "Новая жизнь. Юлия - ты моя героиня и гордость! Люблю вас!"

Малыш родился крепеньким - вес 4460 кг, рост - 53 см.

Баблишвили начал встречаться с новой возлюбленной три года назад. Девушка моложе актёра на 13 лет. В январе они поженились, когда избранница актёра уже была беременна.

Гурам познакомил жену со своим сыном Соломоном. 31 мая Соломону исполнится девять лет.

Анфиса Чехова говорит, что бывший муж познакомил сына со своей новой избранницей, и у Юлии и Соломона сложились очень хорошие отношения. По словам Чеховой, сын говорит про новую жену папы только хорошее.

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