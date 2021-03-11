Алексей Долматов сделал шикарный подарок своей возлюбленной

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, подарил своей девушке автомобиль. Международный женский день для Юлии Королевой, стал самым счастливым днём. Девушка опубликовала видео в Инстаграм с подписью «My happy woman’s day!».
Рэпер приехал к девушке домой и преподнёс ей маленького плюшевого медвежонка. Мягкой игрушке Юлия очень обрадовалась, обняла и поцеловала возлюбленного.
Затем Гуф достал из кармана ключи от машины и повёл девушку на улицу смотреть главный подарок - белую иномарку.
Юлия села в машину, а затем вышла из неё и в знак благодарности осыпала возлюбленного поцелуями.
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