Алексей Долматов сделал шикарный подарок своей возлюбленной

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

11 марта 2021, 14:39

фото: instagram

Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, подарил своей девушке автомобиль. Международный женский день для Юлии Королевой, стал самым счастливым днём. Девушка опубликовала видео в Инстаграм с подписью «My happy woman’s day!».



Рэпер приехал к девушке домой и преподнёс ей маленького плюшевого медвежонка. Мягкой игрушке Юлия очень обрадовалась, обняла и поцеловала возлюбленного.

Затем Гуф достал из кармана ключи от машины и повёл девушку на улицу смотреть главный подарок - белую иномарку.



Юлия села в машину, а затем вышла из неё и в знак благодарности осыпала возлюбленного поцелуями.