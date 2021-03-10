Памела Андерсон распродаёт своё имущество в США

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 марта 2021, 15:03

фото: Instagram

Актриса и секс-символ США Памела Андерсон выставила на продажу свой роскошный особняк в Калифорнии. Памела со своим супругом приняли решение вернуться на Родину в Канаду, откуда она родом. Там они поселятся в доме бабушки на острове Ванкувер.



К слову, особняк в Калифорнии может купить любой желающий, у кого на банковском счете имеется около 15 миллионов долларов.



Такая сумма объясняется не только размерами и роскошью, но и тем, что у Памелы с этим домом было связано много «прекрасных и сексуальных воспоминаний».