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Памела Андерсон распродаёт своё имущество в США

, 15:03

Памела Андерсон распродаёт своё имущество в США
фото: Instagram

Актриса и секс-символ США Памела Андерсон выставила на продажу свой роскошный особняк в Калифорнии. Памела со своим супругом приняли решение вернуться на Родину в Канаду, откуда она родом. Там они поселятся в доме бабушки на острове Ванкувер.

К слову, особняк в Калифорнии может купить любой желающий, у кого на банковском счете имеется около 15 миллионов долларов.

Такая сумма объясняется не только размерами и роскошью, но и тем, что у Памелы с этим домом было связано много «прекрасных и сексуальных воспоминаний».

ЕСт

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