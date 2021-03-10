Памела Андерсон распродаёт своё имущество в США

Актриса и секс-символ США Памела Андерсон выставила на продажу свой роскошный особняк в Калифорнии. Памела со своим супругом приняли решение вернуться на Родину в Канаду, откуда она родом. Там они поселятся в доме бабушки на острове Ванкувер.
К слову, особняк в Калифорнии может купить любой желающий, у кого на банковском счете имеется около 15 миллионов долларов.
Такая сумма объясняется не только размерами и роскошью, но и тем, что у Памелы с этим домом было связано много «прекрасных и сексуальных воспоминаний».
Аргументы Недели → Самое читаемое
Иван Отраковский рассказал «АН», почему к ОВД пришли ветераны спецподразделений разных национальностей
Запад гарантировал Зеленскому эвакуацию с Украины в случае провала возможного наступления в Донбассе
Глава Россотрудничества Примаков: армия РФ может ударить по центру Киева в случае попытки блицкрига ВСУ в Донбассе
- #ЗАУГЛОМ Андрей Разин о грязном белье звёзд из телевизора
- 14:50 Юлия Савичева рассказала о своих семейных проблемах
- 14:41 Эвелина Блёданс впервые решила взять ипотеку
- 09:59 В Москве возобновят дело о похищении Авраама Руссо в 2004 году
- Новости партнеров Синоптики рассказали, когда из Москвы уйдут морозы
- 09.03 18:46 Бузова сорвалась на партнёршу своего бывшего возлюбленного Давы
- Новости партнеров Строительство дачи (шале)