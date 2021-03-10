Юлия Савичева рассказала о своих семейных проблемах

Певица Юлия Савичева считает, что нет смысла скрывать свои семейные проблемы. Она призналась, что она вспыльчивая и легко может уйти от собственного мужа. Известно, что несколько лет назад у Юлии случился выкидыш и это сильно повлияло на отношения в семье.
«Это моя глупость. Я эмоциональный человек, моя вспыльчивость меня подвела. Потом я извинялась. Поняла, что сделала глупость… просто так все наслоилась, были непростые моменты в жизни. После того, как случилась трагедия, стало все накапливаться» - призналась она.
Сейчас 34-х летняя артистка безумно благодарна своему мужу, который терпел все её выходки в тот сложный период жизни.
«Я не перестаю восхищаться мужем. Насколько он тонко чувствует моменты, которые даже я не ощущаю. Он часто меня спасал» - отозвалась о супруге Савичева.
В 2017 году у пары родилась прекрасная дочь, которая сейчас живет с матерью мужа в Португалии. Сначала артистка не хотела отдавать ребёнка, но потом решила, что пусть девочка лучше будет иногда видеть своих родителей довольными и радостными, чем уставшими и нервными после работы.
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