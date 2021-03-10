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Эвелина Блёданс впервые решила взять ипотеку

, 14:41

Эвелина Блёданс впервые решила взять ипотеку
фото: instagram

Актриса решила взять в ипотеку квартиру за 17 миллионов рублей. Свой поступок она объяснила тем, что давно мечтает о собственном жилье в России, поскольку её бывший муж Александр Сёмин не желал жить на Родине. Эвелина вынуждена была жить в хороших апартаментах, которые не принадлежали ей.

Сейчас она всерьёз задумывается о будущем своего сына, которому хочет оставить данную квартиру. Сами апартаменты находятся в центре Москвы, к ним прилагается машиноместо. В месяц Эвелина отдаёт за квартиру 63 тысячи рублей.

По её словам, залезать в долги актрисе совершенно не хочется, но при этом она понимает, что в жизни нужно попробовать всё и даже - взять ипотеку.

ЕСт

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