Эвелина Блёданс впервые решила взять ипотеку

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 марта 2021, 14:41

фото: instagram

Актриса решила взять в ипотеку квартиру за 17 миллионов рублей. Свой поступок она объяснила тем, что давно мечтает о собственном жилье в России, поскольку её бывший муж Александр Сёмин не желал жить на Родине. Эвелина вынуждена была жить в хороших апартаментах, которые не принадлежали ей.



Сейчас она всерьёз задумывается о будущем своего сына, которому хочет оставить данную квартиру. Сами апартаменты находятся в центре Москвы, к ним прилагается машиноместо. В месяц Эвелина отдаёт за квартиру 63 тысячи рублей.



По её словам, залезать в долги актрисе совершенно не хочется, но при этом она понимает, что в жизни нужно попробовать всё и даже - взять ипотеку.