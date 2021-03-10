В Москве возобновят дело о похищении Авраама Руссо в 2004 году

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10 марта 2021, 09:59 Источник: Коммерсантъ

Авраам Руссо, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пресненский суд Москвы повторно приступает к рассмотрению уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, производство которого было прекращено в конце 2019 года. Первое заседание назначено на 23 марта.

Певец Авраам Руссо планирует прилететь из США в Москву, чтобы лично присутствовать на заседании. Однако один из основных обвиняемых в похищении артиста в 2004 году бизнесмен Заур Марданов выехал на лечение во Францию, где застрял из-за локдауна. Мужчина будет участвовать в заседаниях с помощью видеосвязи. При этом дело хотели начать летом в 2020 году, но перенесли в надежде скорого восстановления авиасообщения между странами.

Заказчиком преступления следствие считает бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который был недоволен решением Руссо начать независимую сольную карьеру. Бизнесмен долгое время финансировал выступления певца. Известно, что артист подал заявление о похищении спустя 14 лет.

Напомним, что 31 января 2004 года, «пользуясь доверием» Авраама Руссо, Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в ресторан. По версии следствия, когда исполнитель вошел в кабинет бизнесмена, тот вместе с Зауром Мардановым и его помощниками отобрали у Руссо мобильный телефон, избили его, «нанеся ему удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, повлекшие легкий вред здоровью, тем самым подавив его волю к сопротивлению». После Исмаилов потребовал заключить новый эксклюзивный контракт, согласно которому певец будет выступать лишь для него и его гостей. Руссо привезли в загородный дом Исмаилова в Апрелевку, где исполнитель был вынужден согласиться выполнить все требования похитителей. Тогда бизнесмен дал указание его отпустить.