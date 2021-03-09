Бузова сорвалась на партнёршу своего бывшего возлюбленного Давы

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9 марта 2021, 18:46

Ольга Бузова, фото: vk.com/olgabuzova

Телеведущая, певица, артистка и фигуристка Ольга Бузова сорвалась на партнёршу по танцам своего бывшего жениха блогера Давида Манукяна. Бузова заметив, что танцовщица Дарья Палей заблокировала её в соцсетях, устроила истерику и даже написала оскорбительный пост.

"Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют", - такое сообщение появилось в сторис. Но эту запись Бузова быстро удалила, может успокоилась, а может решила - вдруг подумают, что она ревнует Даву и следит за его жизнью.

Оля Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном после проведённых вместе зимних каникул.

Пользователи сети бросились с упреками на Дарью Палей, подозревая, что Дава ушел от Оли из-за отношений с ней. Партнёрша Давы молчала-молчала, а потом написала, что у нее есть любимый муж и годовалая дочь, в семьей всё прекрасно, и нет необходимости уводить кого-то.