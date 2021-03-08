Максим Галкин вместе с сыном Гарри поздравил женщин с 8 Марта

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8 марта 2021, 15:52

мимоза, фото: pixabay.com

Шоумен Максим Галкин вместе с сыном Гарри поздравили россиянок с 8 Марта. Юморист разместил праздничное видео в социальной сети в Instagram.Гарри поздравил "всех девчонок", а Галкин "дорогих женщин".

"С 8 Марта всех девчонок", - трогательно произнес мальчик. "Мы с Гариком шлем солнечные весенние лучи", — сказал телеведущий. "Классные, Спасибо!! И Ваших девчонок с праздником"; "Спасибо вам, классные мальчишки!!!"; "Какие вы с Гариком очаровательные! Спасибо за искренние пожелания", - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)