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Владимир Кузьмин выразил свое отношение к современной российской музыке: ее «нет вообще»

, 16:05 Источник: АиФ

Владимир Кузьмин выразил свое отношение к современной российской музыке: ее «нет вообще»
Владимир Кузьмин. фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Музыкант, народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что перестал с недавних времен слушать песни на русском языке. Все потому, что в них, как он считает, нет ничего интересного.

По мнению Кузьмина, сейчас много хорошей музыки выходит в блюз-роковом направлении, но гитарист слушает только западную. Он пытался слушать русский рэп, но его организм с этим не справился. Песни российской молодёжной музыки построены, считает Кузьмин, на четырёх аккордах, что смешно и печально одновременно. "Всё одинаково уныло. А рок у нас кто еще играет, кроме нас? Я даже не знаю", - отметил музыкант.

Владимир Кузьмин порадует дам весенним концертом.

НС

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