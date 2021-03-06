Участница «ВИА Гры» Ксения Попова раскрыла условия контракта с Константином Меладзе

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6 марта 2021, 13:02

Ксения Попова, фото: instagram.com/xseniyapopova

Одна из участниц группы «ВИА Гры» Ксения Попова раскрыла условия контракта девушек-исполнительниц с продюсером коллектива, композитором Константином Меладзе.

По признанию Ксении, самое главное для работы в «ВИА Гре» - не беременеть и не рожать. Попова сказала в эфире YouTube-шоу «СЛАВА+», что у солисток их группы не должно быть детей.

Ксения Попова также отметила, что Меладзе никогда не заставит солисток сделать аборт. Но беременной девушке точно придется завершить карьеру в «ВИА Гре». Артистка поделилась, что продюсер всегда выслушает, если у участник группы возникнет необходимость рассказать ему о каких-либо событиях в жизни.

«Хочешь погубить свою карьеру в группе «ВИА Гра», то иди и рожай» — раскрыла тайны коллектива Ксения Попова.

Первыми участницами группы Меладзе были Вера Брежнева, Надежда Грановская, Анна Седокова.

Все они стали мамами.

Участницы «ВИА Гры» менялись неоднократно. В ноябре 2020 года Константин Меладзе представил новый состав, в котором осталась уроженка Екатеринбурга и пришли участница «Детского Евровидения-2013» София Тарасова и конкурсантка проекта «X-Factor» Ксения Попова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ulyana Sinetskaya (@sinetskayaulyana)