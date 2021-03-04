«Прилучший волшебник»: как Мирослава Карпович отметила день рождения

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4 марта 2021, 18:54

фото: Instagram

Актриса из сериала «Папины дочки» отметила свой день рождения в романтической обстановке. Так, с утра она поделилась с подписчиками сторис из ресторана, где завтракала под живую музыку. Стол был сервирован по-праздничному и усыпан цветочными лепестками.



Позже артистка опубликовала видео с полёта на вертолете, где она заметила на снегу крупную надпись: «Мирус, с днём рождения». К сожалению, кто подготовил для неё такой сюрприз, она не рассказала, обыграв фамилию того, кто вероятно сделал ей сюрприз в хэштеге «Прилучший волшебник».



Ранее 35-ти летняя актриса Мирослава Карпович встречалась с Павлом Прилучным, потом их отношения прекратились. Поклонники подозревают, что пара встречается до сих пор, а свои отношения скрывают.



Также в этот день, 1 марта, отмечала свой 32-й день рождения актриса Агата Муцениеце. В отличие от Карпович, Агата отметила его скоромно в кругу близких людей. Сначала она встретилась с подругой, а затем раскрывала подарки вместе с детьми.