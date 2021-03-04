Бориса Корчевникова пригласили на свидание в прямом эфире

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4 марта 2021, 18:39

фото: instagram

Анастасия Сайфулина пришла на съёмки шоу «судьба человека» вместе со своим знаменитым 80-ти летним отцом. В эфире девушка пыталась флиртовать с телеведущим Борисом Корчевниковым и пригласила его на свидание.

Борис оценил активность и напор Анастасии и согласился.



К слову, Настя и Борис сейчас оба свободны. Борис говорил, что хотел бы большую и дружную семью, но пока ещё не встретил достойную женщину. Анастасия, который на данный момент 36 лет, до сих пор не замужем, хотя у неё были приличные варианты, о чем и рассказал отец - Геннадий Сайфулин - в прямом эфире.



Сайфулина училась на продюсера, а сейчас работает киноагентом Сергея Бурунова и Александра Петрова.



Также, Геннадий расхваливал свою младшую дочь: «Настя — очень открытый, замечательный человек. Шустрая» - заявил Сайфулин. А Настя в шутку сказала: «Ладно, мы с Борей пойдем в кино сходим!».

На что Борис Корчевников, смущенный таким предложением ответил, что ознакомится с репертуаром кинотеатров.