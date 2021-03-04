Дмитрий Шепелев с супругой готовятся к рождению ребёнка

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4 марта 2021, 18:08

фото: instagram

Телеведущий Дмитрий Шепелев с супругой Екатериной Тулуповой заняты подготовкой к рождению малыша.Пара обустраивает детскую комнату. Дмитрий сам собирал кроватку и другую мебель. Со своей работой он поделился с подписчиками в социальных сетях. Так, на его странице в Инстаграм появился сторис, где он предстал перед поклонниками в домашней одежде и с дрелью в руке с надписью: «а чем вы занимаетесь вечером в воскресенье?». Там же он показал свою работу: круглую кроватку-манеж на колёсах.



Также, по окончанию работ, Дмитрий опубликовал пост, где написал: Сделал ребёнка, сделал и кроватку.

На лице у ведущего была счастливая и довольная улыбка. Напомним, что у Дмитрия и Екатерины есть дети от предыдущих браков. Бывший супруг Жанны Фриске воспитывает сына Платона и Ладу - дочь Екатерины. По словам Димитрия, они познакомились с будущей супругой благодаря тому, что их дети ходили в один детский сад. Теперь пара ожидает общего ребёнка. Пол малыша родители держат в секрете.