Лиана Шульгина рассказала об отношениях со своей свекровью – певицей Валерией
4 марта 2021, 17:56
Лиана Шульгина, которая подарила известной исполнительнице Валерии внучку, рассказала о своих отношениях со свекровью. Также она ответила на вопросы своих поклонников через Stories в Instagram.
Один из подписчиков Лианы спросил, хорошие ли у девушки отношения с певицей Валерией. Она ответила на волнующий ее подписчиков вопрос и призналась, что о такой свекрови она могла только мечтать. К ответу на вопрос девушка добавила совместную фотографию дочки с бабушкой. Прикрепленный фотоснимок она сделала во время очередного визита Валерии.
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