«Лучше молчал бы»: отреагировали подписчики Решетовой на комментарий Тимати

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4 марта 2021, 17:43

фото: instagram

Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати расстались осенью прошлого года, но ради сына Ратмира сохраняют дружеские отношения. Молодые родители любят подшучивать друг над другом, когда дело касается ребенка. Решетова опубликовала снимок, который сделал маленький Ратмир, пока над Анастасией работал визажист. На селфи мальчик довольно улыбается, поймав маму в объектив.

«Сфоткал, пока мама к эфиру готовилась», — написала Анастасия в своей социальной сети. Тимати отреагировал на публикацию Анастасии и сказал: «Я же говорю, ничему хорошему не научишь», и сопроводил замечание смеющимся эмодзи.

Однако, не все поняли, что музыкант решил таким образом пошутить, потому что на него моментально накинулись хейтеры.

«Вам должно быть стыдно за такие слова! А чему вы научили ребенка? А мама молодец, всегда старается уделить внимание ребенку, несмотря на загруженность», «Не стыдно позорить сына? Лучше молчал бы», «А вот папа чему научит? Как сбросить с себя груз ответственности за семью?» — осудили рэпера пользователи Instagram.