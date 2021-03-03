Солист группы Little Big отреагировал на смерть Анны Кастельянос

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3 марта 2021, 18:15

фото: instagram

Илья Прусикин в своём Инстаграм поделился фото бывшей участницы с трогательной подписью. «Не стало хорошего человека. С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе. Для меня она всегда жива!» - написал музыкант.



Помимо маленького роста, всего 130 сантиметров, Анна имела третью группу по инвалидности. А в последние полгода она не могла ходить и отлеживалась дома.



Предварительной причиной смерти эксперты считают сердечную недостаточность. Следов насилия на теле не обнаружено. Известно, что помимо музыкальной деятельности, она также снималась в кино и вела мероприятия.