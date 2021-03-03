Илана Юрьева получила серьёзную травму на отдыхе в Сочи
3 марта 2021, 17:52
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева сообщила своим подписчикам о серьёзной травме.Во время романтического отдыха со своим мужем в Красной Поляне в артистку врезался мужчина. Не справившись с управлением на горнолыжной трассе, он на большой скорости влетел в Илану.
«Я вообще стояла, и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала и, скорее всего, нужно будет оперировать. Но это уже до московских врачей оставили» - рассказала телезвезда.
Отдых пришлось прервать. В срочном порядке Илана с мужем вылетели в Москву, где артистке окажут полноценную медицинскую помощь. До отлёта Юрьева передвигалась в инвалидном кресле.
«Благодарю вас горы, что отпустили домой — живой. Уже лечу домой к дочке» - написала Илана.
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