Илана Юрьева получила серьёзную травму на отдыхе в Сочи

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3 марта 2021, 17:52

фото: instagram

Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева сообщила своим подписчикам о серьёзной травме.Во время романтического отдыха со своим мужем в Красной Поляне в артистку врезался мужчина. Не справившись с управлением на горнолыжной трассе, он на большой скорости влетел в Илану.



«Я вообще стояла, и даже не видела его. На шлеме вмятина, куртка порвана на спине, ногу сломала и, скорее всего, нужно будет оперировать. Но это уже до московских врачей оставили» - рассказала телезвезда.



Отдых пришлось прервать. В срочном порядке Илана с мужем вылетели в Москву, где артистке окажут полноценную медицинскую помощь. До отлёта Юрьева передвигалась в инвалидном кресле.



«Благодарю вас горы, что отпустили домой — живой. Уже лечу домой к дочке» - написала Илана.