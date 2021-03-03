Евгения Огурцова ждёт второго ребёнка

Бывшая участница группы «Ранетки» Женя Огурцова спустя четыре месяца раскрыла подписчикам свой секрет. Около года назад Евгения третий раз вышла замуж, после нескольких разводов и неудачных отношений. А теперь она готовиться в очередной раз стать матерью.
«Это не шутки! Я действительно беременна! Вы давно меня спрашивали, планируем ли мы детей. Так вот, с радостью делимся с вами этой приятной новостью. До того, как я сделала тест, у меня не было никаких ощущений, что я беременна. Обычные признаки ПМС, не более. Но когда обнаружила задержку, стала подозревать: что-то не так» - рассказала певица.
Она не стала сразу же делиться этой радостной новостью со всеми, а рассказала самым близким. В их числе оказалась и Лена Третьякова.
«Женя беременна! Так сложно было скрывать эту новость четыре месяца! Вы бы знали! Старалась не говорить о Жене в сторис вообще, чтобы не выдать себя своей счастливой улыбочкой», — поделилась Лена.
Напомним, что у 30-ти летней певицы уже есть ребёнок от второго брака, который очень быстро нашёл общий язык с новым избранником артистки.
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