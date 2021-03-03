Рост успеха. Сколько сантиметров прибавляют шанс стать знаменитым?

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 марта 2021, 17:30

Известные люди – так называемые звёзды – со сцены и экрана кажутся нам атлетичными, с красивой фигурой. Хотя на самом деле это, конечно же, не всегда так. Взять хотя бы рост, определить который, если судить только по концерту или фильму, сложно. Той же Мадонне или Бритни Спирс подбирают аналогичных по росту танцоров и музыкантов. И попробуй тогда определи: на сцене – вполне себе ничего, а в жизни – метр с кепкой.



Завистники частенько объясняют чужой успех так называемым «комплексом Наполеона». Кстати, про пресловутый комплекс: по стандартам своего времени Наполеон Бонапарт был не таким уж и маленьким – его 169 см даже спустя сто лет считались вполне нормальными. Для сравнения: рост последнего царя Николая Второго был 170 см, Ленина – 165, Сталина – 167 см. Да и для истории человечества эти сантиметры не так важны: у Пушкина рост был 161 см, у Лермонтова – 158, у Достоевского – 169 см, но кто скажет, что они – не могучие человечищи?



Но, возвращаясь к современным медийным персонажам, актёрам и музыкантам, «Аргументы недели» пытаются определить, насколько успех зависим от роста. Сначала – политики: Ангела Меркель – 165 см, Владимир Зеленский – 170, Гитлер – 173, Че Гевара, Си Цзиньпин, Борис Джонсон – 175, Эммануэль Макрон – 179, Реджеп Эрдоган, Джо Байден – 183, Пётр Порошенко – 184, Барак Обама – 185, Александр Лукашенко – 188, Фидель Кастро, Дональд Трамп – 191, Авраам Линкольн – 193, Пётр Первый – 203 см. Певцы: Мадонна – 161 см, Алла Пугачёва, Ани Лорак – 162, Олег Газманов, Наташа Королёва – 163, Жанна Фриске – 166, Анна Семенович – 169, Николай Расторгуев, Илья Лагутенко – 168, Гарик Сукачёв, Сергей Чиграков, Владимир Шахрин, Владимир Высоцкий – 170, Андрей Макаревич, Валерия, Вера Брежнева, Земфира – 172, Юрий Шатунов, Лолита Милявская – 173...



Так как же рост влияет на успех? Мы видим, что всё – индивидуально. Однако как долго человечество будет помнить двухметровых шакилов о’нилов – пока неизвестно, а вот Юрия Гагарина, похоже, – всегда. Хоть в нём и было всего 157 сантиметров.

Но зато каких...



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».



