Ведущая Первого канала Ольга Ушакова вместе с семьей «зимует» в тёплой стране

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3 марта 2021, 13:07 Источник: Instagram Ольга Ушакова

Ольга Ушакова, фото: City News Moskva, globallookpress.com

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале, многодетная мама Ольга Ушакова вместе с семьей «зимует» в тёплой стране. В Дубае семейство телеведущей находится с ноября прошлого года.

В ноябре 2020 года Ушакова стала мамой в четвёртый раз и ушла с работы. «Взяла тайм-аут, чтобы восстановиться и физически, и психологически», - писала она в сети после родов.

По словам 38-летней телезвезды, в страну с более теплым климатом предложил поехать её супруг. Пока

Ольга размещает в Инстаграм фото с детьми и мужем-киприотом.

«Мы тут уже почти три месяца, и нет, пока не надоело! Как это может надоесть?! P.S. Кто напомнит, что скоро домой, противная редиска», — писала Ольга Ушакова в начале февраля из ОАЭ.

Ольга Ушакова растит четырёх дочек. Две - от первого брака, младшие - от мужа-киприорта.