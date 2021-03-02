Самбурская отметила День рождения в стиле Rvanina Party, гости пришли в образе бездомных

Популярная актриса Настасья Самбурская в понедельник, 1 марта, отмечала свое 34-летие в формате Rvanina Party. Знаменитость предложила гостям прийти в образе бездомных.
В видео-приглашении на вечеринку Самбурская сообщила, что «закусь» и «выпивка» есть, но не хватает друзей. На кадрах актриса изображена в неухоженном виде и рваной одежде с картонной табличкой: «У меня все есть, не хватает только тебя!».
Поздравить Самбурскую лично пришла коллега по сериалу «Универ» актриса Анна Хилькевич в соответствующем дресс-коду образе и с целлофановым пакетом в руках, певец и блогер Александр Хоменко, который нарисовал себе морщины, выбитый зуб, надел парик и бороду, коллектив «Заячий стон» в костюмах «бомжей» и другие. Гости ели угощения прямо из «мусорных баков».
Также на дне рождения выступили Лада Дэнс, Алена Апина и Вадим Казаченко.
Друзья поблагодарили Самбурскую за оригинальный и веселый праздник.
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