Максим Аверин и певица Анастасия Спиридонова признались друг другу в любви
2 марта 2021, 14:38
Актёр театра и кино Максим Аверин и певица Анастасия Спиридонова публично признались друг другу в любви. Признание произошло на шоу "Точь-в-точь". На этом шоу Аверин - член жюри, а Спиридонова - участница.
Анастасия Спиридонова блестяще показала номер, исполнив песню Тины Тёрнер, и заслужив высокие оценки жюри. Певица Елена Ваенга работу гримеров. Артистка сказала, что у Насти даже ноздри стали как у Тины Тёрнер. А голос Спиридоновой Ваенга назвала одним из лучших в нашей стране.
По признанию Аверина, когда он познакомился с Настей Спиридоновой, это была любовь с первого взгляда. "Сейчас я просто любуюсь тобой, восхищаюсь тобой! Я снова влюблен", - эмоционально высказался Максим Аверин.
У Спиридоновой во время его признанию слёзы на глазах выступили. И певица ответила, что безумно любит Максима Аверина.
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