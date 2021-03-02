Анна Семенович подала в суд на футболиста за публичное оскорбление

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2 марта 2021, 12:06

фото: instagram

Футболист Владимир Быстров заявил в интервью популярному изданию, что, если бы Анна Семенович отрезала свои выдающиеся прелести, она смогла бы снова вернуться в фигурное катание и даже высоко прыгать.



В свою очередь, артистка возмутилась высказыванием футболиста и подала на него в суд за оскорбление чести и достоинства. Также записала видеообращение в Инстаграм с претензией. Она напомнила, что была мастером спорта международного уровня и получила серьёзную травму, после которой долго восстанавливалась. Травма навсегда закрыла доступ в фигурное катание.



По словам адвоката артистки Майи Шевцовой, сам футболист даже не понял, что оскорбил Семенович и не видит смысла в её претензиях.