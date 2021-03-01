Футболист Златан Ибрагимович заработает на фестивале в Сан-Ремо почти миллион евро

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1 марта 2021, 18:18 Источник: sports.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Целую неделю известный футболист Златан Ибрагимович вынужден разрываться между матчами и фестивалем в Сан-Ремо. Ему предстоит провести 4 музыкальных вечера и 2 матча за 6 дней и преодолеть в общей сложности 1000 километров.

Фестиваль в Сан-Ремо является главным музыкальным конкурсом в Италии. В прошлом году трансляцию фестиваля посмотрели более 50 млн. человек.

Участие в «Сан-Ремо» очень престижно. Ранее конкурс посещали такие известные в мире футбола люди как Криштиану Роналду, Алекс Дель Пьеро, Франческо Тотти и Роберто Баджо.

Долгое время оставалось загадкой, что именно собирается делать на фестивале Златан Ибрагимович.

«Хуже всего в жизни я делаю две вещи: пою и танцую. Златан тоже отвратительно поет. По крайней мере, люди посмеются», – раскрыл планы в одном из интервью тренер «Болоньи» Синиша Михайлович.

Тем временем «Милан» Ибрагимовича лишился первого места в Серии А, не добившись ни одной победы в последних 4 матчах.

«Он просто хотел туда поехать. Но он же серьезный профессионал, ему нужно серьезно и сосредоточенно подходить к тренировкам. По-моему, тут есть противоречие. Он связан контрактом с клубом, там ему платят деньги. На месте «Милана» я бы запретил Златану», – раскритиковал футболиста бывший тренер сборной России Фабио Капелло.

La Gazetta Dello Sport опубликовала график Ибрагимовича на неделю:

28 февраля: матч с «Ромой»

1 марта: тренировка в Миланелло;

2 марта: трансфер в Сан-Ремо на автомобиле (270 км), тренировка в Ривьере, первый вечер фестиваля;

3 марта: трансфер в Милан на автомобиле (270 км), командный сбор, игра с «Удинезе»;

4 марта: тренировка в Миланелло, трансфер в Сан-Ремо на автомобиле (270 км), третий вечер фестиваля;

5 марта: тренировка в Ривьере, четвертый вечер фестиваля;

6 марта: тренировка в Ривьере, пятый вечер фестиваля;

7 марта: трансфер в Верону на самолете (352 км), матч с «Вероной».

Между тем стало известно, что за каждый день в Сан-Ремо организаторы фестиваля заплатят Златану по 50 тысяч евро. А если учесть все денежные бонусы спонсоров, то его заработок составит почти 1 млн евро.