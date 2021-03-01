Музыкант из США показал обложки своего альбома и Земфиры. Очень похожи

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1 марта 2021, 17:36

Земфира, Фото: Instagram

Музыкант Leo Luganskiy, работающий в США в жанре электронной музыки, сравнил обложку своего сингла, выпущенного в 2019 году, и обложку нового альбома Земфиры. Дизайны очень похожи.

Это перечеркнутые белые надписи на черном фоне, только у "Brdrline" надпись на английском, у "Бордерлайн" - на русском.

Автор обложки российской исполнительницы грузинский дизайнер Демна Гвасалия, сама певица и ее директор ситуацию пока не комментируют.

Зато в комментариях пишут поклонники: "Ничего общего. Шрифт разный, надпись разная. Плагиатом и не пахнет", "Одолжила идею".