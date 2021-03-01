Певица Анна Седокова со скандалом покинула телешоу с Максимом Галкиным

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1 марта 2021, 09:10 Источник: Первый канал

Анна Седокова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая российская певица Анна Седокова со скандалом покинула телевизионное шоу, которое ведет Максим Галкин. Конфликт между звездами произошел из-за видеосюжета о личной жизни артистки.

Седокова назвала ролик, подготовленный к передаче с ее участием, предвзятым и отметила, что в нем постоянно говорится, что она "вышла замуж и сразу развелась". Певица обратила внимание на то, что некоторым повезло сразу найти свою любовь, но у нее так не получилось.

Анна подчеркнула, что вдоволь наплакалась из-за мужчин, а свой нынешний брак "буквально выстрадала". Артистка посреди программы заявила, что уходит из студии. Галкин попытался остановить знаменитость и отметил, что вскоре гости студии смогут увидеть ролик с мамой супруга Седоковой. Знаменитость задала вопрос, действительно ли ведущий считает правильным после предыдущего сюжета показывать родственницу ее мужа, которая является "самым светлым человеком в этом мире". После этого она встала из-за стола и покинула программу.