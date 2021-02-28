Любовь Успенская раскрыла, кто ей подкорректировал фигуру

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28 февраля 2021, 15:57

Любовь Успенская, фото: vk.com/uspenskayalubov

Певица Любовь Успенская в свой день рождения получила массу комплиментов от поклонников, коллег и друзей. 24 февраля звезде шансона иполнилось 67 лет. В это поверить сложно. Артистка выглядит потрясающе.

У Успенской есть свои секреты красоты. Один из них она раскрыла. Певица сделала пластическую операцию.

Чтобы пятая точка была попышнее, Любовь обратилась к специалисту.

На шоу "Ты не поверишь" Успенская представила публике своего пластического хирурга. На вопрос о новой красивой попе у артистки врач сказал: "Мечтали, думали, вот она и выросла". А Люба честно сказала: "Надул".

Свой день рождения Успенская отметила в одном из ресторанов Москвы. К радости певицы, в столицу вернулась ее дочь Татьяна Плаксина. Но на праздновании дня рождения мамы девушки не было, она отдыхала после многочасового перелета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)