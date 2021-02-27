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Алла Пугачева считает Юдашкиных своими настоящими друзьями

, 17:10

Алла Пугачева считает Юдашкиных своими настоящими друзьями
Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, фото: instagram.com/alla_orfey

Певица Алла Пугачева у себя в Instagram разместила фотографию, на которой она запечатлена с супругой дизайнера Валентина Юдашкина Мариной и поблагодарила бога за дружбу с семьей модельера.

Пугачева написала, что считает огромным подарком Судьбы настоящих друзей. Певица поблагодарила бога за то,  что "дал возможность найти "своих" и успокоиться". Поклонники отмечают, что Алла Борисовна выглядит прекрасно, желают ей здоровья и называют женщин красавицами.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

НС

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