Алла Пугачева считает Юдашкиных своими настоящими друзьями

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27 февраля 2021, 17:10

Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, фото: instagram.com/alla_orfey

Певица Алла Пугачева у себя в Instagram разместила фотографию, на которой она запечатлена с супругой дизайнера Валентина Юдашкина Мариной и поблагодарила бога за дружбу с семьей модельера.

Пугачева написала, что считает огромным подарком Судьбы настоящих друзей. Певица поблагодарила бога за то, что "дал возможность найти "своих" и успокоиться". Поклонники отмечают, что Алла Борисовна выглядит прекрасно, желают ей здоровья и называют женщин красавицами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)