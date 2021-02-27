Джорд Клуни признался, что испытывает страх перед своей женой

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 февраля 2021, 15:03

фото: instagram

В одном из интервью актер рассказал о том, как из-за пандемии лишился работы на полгода и попробовал себя в роли домохозяина. Во время своеобразного «отпуска» с близкими Клуни понял, что боится супругу.

Во время самоизоляции парикмахерские были закрыты и актер вспомнил случай, когда хотел постричь детей: 3-летних близнецов Александра и Эллу.

Джордж уже несколько лет стрижет себя сам, поэтому решил, что его мастерства в этом случае хватит. Но с этим была не согласна его жена Амаль, которая не одобрила затею Джорджа. В этот момент Клуни понял, что боится ее гнева.

«Понимал, что если неудачно постригу Александра, то мне это, возможно,не простят. В таком случае можно было дождаться, пока волосы отрастут. Однако, если бы я прикоснулся к волосам Эллы, меня бы ждали серьезные проблемы. Моя супруга убила бы меня», – признался актер.