Оксана Фандера готовится к свадьбе сына Ивана Янковского

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27 февраля 2021, 12:59 Источник: 7 Дней

Диана Пожарская, фото: vk.com/dianapozharskay

Супруги, актерская пара Оксана Фандера и Филипп Янковский готовятся к скорой свадьбе своего сына Ивана Янковского. Говорят, Фандера скоро станет бабушкой.

Тelegram-канал "Только никому" написал новость о беременности актрисы Дианы Пожарской. Якобы она родит первенца уже через два месяца.

Пожарская, звезда сериала "Отель Элеон" сначала отрицала роман с Иваном Янковским. В 2018 году она выходила замуж за Артема Аксененко. Вероятно, летом у нее еще был штамп в паспорте.

Летом же Иван Янковский расстался с Верой Кинчевой после пятилетних отношений. Но недавно, на Новый год, Пожарская стала выкладывать фото с Янковским-младшим. В сети также заметили у Дианы появившийся животик.

СМИ пишут, что Пожарская стала появляться в синагоге, чтобы угодить Фандере. И может сменить веру.

По слухам, Иван Янковский очень послушный сын, не стал бы перечить маме. Видимо, родители Янковского-младшего одобрили его выбор и готовятся к пополнению в семействе.

В 1988 году Оксана Фандера была участницей конкурса "Московская красавица".