ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Оксана Фандера готовится к свадьбе сына Ивана Янковского

, 12:59 Источник: 7 Дней

Оксана Фандера готовится к свадьбе сына Ивана Янковского
Диана Пожарская, фото: vk.com/dianapozharskay

Супруги, актерская пара Оксана Фандера и Филипп Янковский готовятся к скорой свадьбе своего сына Ивана Янковского. Говорят, Фандера скоро станет бабушкой.

Тelegram-канал "Только никому" написал новость о беременности актрисы Дианы Пожарской. Якобы она родит первенца уже через два месяца.

Пожарская, звезда сериала "Отель Элеон" сначала отрицала роман с Иваном Янковским. В 2018 году она выходила замуж за Артема Аксененко. Вероятно, летом у нее еще был штамп в паспорте.

Летом же Иван Янковский расстался с Верой Кинчевой после пятилетних отношений. Но недавно, на Новый год, Пожарская стала выкладывать фото с Янковским-младшим. В сети также заметили у Дианы появившийся животик.

СМИ пишут, что Пожарская стала появляться в синагоге, чтобы угодить Фандере. И может сменить веру.

По слухам, Иван Янковский очень послушный сын, не стал бы перечить маме. Видимо, родители Янковского-младшего одобрили его выбор и готовятся к пополнению в семействе.

В 1988 году Оксана Фандера была участницей конкурса "Московская красавица". 

ИЧ

Политика

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет

Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления «Газпрома» продлен на пять лет. В феврале 2016 года Совет директоров переизбрал Алексея Миллера председателем правления с 31 мая 2016 года сроком на пять лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью