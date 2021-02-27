Юлия Ковальчук посоветовала девушкам, как дождаться предложения от возлюбленного

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27 февраля 2021, 12:31 Источник: 7 Дней

Ковальчук и Чумаков, фото: vk.com/juliakovalchuk_official

Певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук дала совет девушкам, как дождаться предложения от возлюбленного. Сама артистка несколько лет встречалась с певцом Алексеем Чумаковым, прежде чем он позвал её замуж.

Они познакомились на одном из шоу, а встречаться начали спустя пять лет. Еще шесть лет продолжался роман. Чумаков знает, что Юля ждала предложения, но ни разу даже не сделала намека. По мнению артиста, для женщины унизительно просить сделать ей предложение, а мужчина должен дозреть. Он "зрел" шесть лет.

Ковальчук и Чумаков поженились в Испании. Свадьбу, на которую пригласили только самых близких людей, не афишировали.

Ковальчук посоветовала девушкам не давить на мужчин, не навязывать им "свадебную тему".

По ее убеждению, девушка будет гораздо счастливее, когда ее избранник сам к этому придет.

На днях супруги, артисты и телеведущий 38-летняя Юлия и 39-летний Алексей отметили 13-ую годовщину свадьбы. Ковальчук опубликовала в Инстаграм нежное фото с любимым мужем. Пара воспитывает дочь. По признанию Чумакова, они мечтают о втором ребенке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)